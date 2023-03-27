Егорова: уверена, что мы поедем на Олимпиаду

Российская биатлонистка Анастасия Егорова рассказала о том, что её мотивирует, и поделилась мнением об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Что меня мотивирует? Мне просто всё это нравится, я получаю кайф. Мне нравится тренироваться, выезжать в другие города. Я живу биатлоном, и мне не нужно черпать мотивацию откуда-то ещё. Хотя, конечно, скучаю по международным стартам. Хотелось бы выступать на чемпионатах мира, на Олимпиаде. Но я почему-то уверена, что мы туда поедем. Уверена, ничего страшного не произошло от того, что мы один год в России побегали», — передаёт слова Егоровой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

По итогам спринта на Чемпионате России в Ханты-Мансийске тройка призёров выглядит следующим образом:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 24.22,5.

2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +35,6.

3. Анастасия Гореева (Московская область) +1.01,3.