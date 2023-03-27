Юрий Бородавко высказался о победе экс-лыжницы Шевченко на чемпионате России по биатлону

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе экс-лыжницы Наталии Шевченко на чемпионате России по биатлону.

«Я уже поздравил Наталию с таким успехом. Она к этому стремилась, её переход в биатлон был осознанным. Также хочу поздравить её тренера, Михаила Викторовича Шашилова, за год сумевшего довести девушку до чемпионки России. Надеюсь, этот тандем так и будет дальше работать и радовать нас успехами не только внутри страны, но и на международных соревнованиях. Наталье хочется пожелать, чтобы у неё всё двигалось только вверх.

Это хороший пример для других лыжниц, которые не видят себя в лидерах в лыжной команде, но могут перейти в другой вид спорта, и проявлять себя с лучшей стороны», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко одержала победу, второй стала Анастасия Егорова, третья — Анастасия Гореева.