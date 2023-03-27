Павел Ростовцев отреагировал на победу Наталии Шевченко на чемпионате России по биатлону

Главный тренер сборной России Павел Ростовцев прокомментировал победу Наталии Шевченко в спринте на чемпионате России по биатлону.

«Наталия — большая молодец. Она справилась со стрельбой в конце сезона. Человек вообще первый год держит винтовку! На чемпионате страны стрельнуть два ноля — это здорово», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в январе этого года серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, бывший министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев был назначен на пост главного тренера сборной России по биатлону. Ранее эту должность занимал Валерий Польховский, который покинул её по состоянию здоровья.

В спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России Наталия Шевченко одержала победу, Анастасия Егорова стала второй, а Анастасия Гореева заняла третью ступеньку пьедестала.