Латыпов — о предстоящем решении МОК: сомневаюсь, что что-то решат в нашу пользу

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился мнением об ожидании предстоящего решения Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
«За решением МОК не буду следить. Скажут — в любом случае узнаю через какое-то время. Ну а что, я никак не повлияю. Как-то с трепетом каким-то я не жду этого момента, потому что сомневаюсь, что что-то там решат в нашу пользу. Может быть, какие-то послабления будут – уже хорошо. Не думаю, что как-то резко их отношение изменилось. Конечно, надеемся, что в следующем году мы сможем вернуться на международную арену. Будем надеяться, верить, что так и получится. А вся информация дойдёт до нас через тренера, через штаб СБР. Будем ждать официального заключения, потому что там нюансов, я думаю, много и это всё будет решать наше руководство, а мы будем, уже исходя из этого, двигаться дальше, подстраиваться. Надо будет в любом случае много общаться, мы зависим от нашего руководства, мы все вместе и должны действовать как одна команда и принимать решение как одна команда», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Напомним, Эдуард Латыпов в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске одержал победу, вторым стал Никита Поршнев, третьим — Максим Цветков.
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