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Биатлонистка Анастасия Батманова объяснила, почему продолжит выступать под своей фамилией

Биатлонистка Анастасия Батманова объяснила, почему продолжит выступать под своей фамилией
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Биатлонистка Анастасия Батманова рассказала, что, несмотря на замужество, в следующем сезоне продолжит выступать под своей фамилией.

В ходе сезона-2022/2023 стало известно, что Батманова, которая занимает десятое место в рейтинге СБР, вышла замуж за чемпиона мира среди юниоров Василия Томшина.

«Буду ли в следующем сезоне выступать под фамилией Томшина? Пока нет, хочу заехать Батмановой в призы (смеётся).

Этот сезон, конечно, я записываю себе в актив. Одно дело, если бы я стреляла на максимум и бежала на пределе возможностей, но мне было весь сезон тяжело, у меня были косяки в стрельбе, и при этом я оставалась в десятке — да это офигенный сезон! Что же было бы, будь у меня всё хорошо? Всё классно, я очень рада. Папа тоже рад, в следующем году планируем попасть с ним в топ-10 в сингл миксте», — приводит слова Батмановой «Матч ТВ».

В сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени Анастасия Батманова вместе со своим отцом Юрием выступала за команду Сахалинской области. Они заняли 14-е место.

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