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Расписание гонок чемпионата России по биатлону в Увате

Расписание гонок чемпионата России по биатлону в Увате
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С 5 по 6 апреля в Увате пройдут две заключительные гонки чемпионата России — 2023 по биатлону.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

5 апреля
9:00 — мужчины, 40 км, марафон

6 апреля
9:00 — женщины, 30 км, марафон

Напомним, ранее глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров объявил, что увеличит сумму призовых для победителей марафона в Увате. За первое место предусмотрена сумма в размере 100 тыс. рублей, за второе – 75 тыс. рублей, за третье – 50 тыс. рублей, за четвёртое, пятое, шестое – по 20 тыс. рублей, за седьмое, восьмое, девятое, десятое – по 10 тыс. рублей. Это вдобавок к тем призовым, которые рассчитаны на чемпионате России.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Национальная команда Беларуси также выступает на Кубке России.

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