Кайса Мякяряйнен выиграла марафон Юлляс-Леви в Финляндии

Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира Кайса Мякяряйнен выиграла лыжный марафон Юлляс-Леви длиной 70 километров, проходивший в Финляндии. Гонка проходила в свободном стиле.

Кайса Мякяряйнен опередила ближайшую преследовательницу на 15 минут. Победное время экс-биатлонистки составило 2:47,45.

«В начале гонки мне даже приходилось тянуть лыжниц, но, если у кого-то скорость лучше, пусть тянут. Затем часть людей упали на спусках из-за броска вперёд. Сегодня у меня были действительно хорошие лыжи. Это был хороший опыт, и сейчас я ехала лучше, чем в среду в Лапландии. Вот две зимние гонки, которые я прошла на лыжах», — сказала финская спортсменка в интервью изданию Iltalehti.

Ранее в Лапландии Мякяряйнен пробежала марафон длиной 50 км. Спортсменка заняла третье место, сенсационно опередив звезду женских лыжных гонок Финляндии Кристу Пярмякоски.