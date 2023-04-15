Кайса Мякяряйнен выиграла марафон Юлляс-Леви в Финляндии

Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира Кайса Мякяряйнен выиграла лыжный марафон Юлляс-Леви длиной 70 километров, проходивший в Финляндии. Гонка проходила в свободном стиле.
Кайса Мякяряйнен опередила ближайшую преследовательницу на 15 минут. Победное время экс-биатлонистки составило 2:47,45.
«В начале гонки мне даже приходилось тянуть лыжниц, но, если у кого-то скорость лучше, пусть тянут. Затем часть людей упали на спусках из-за броска вперёд. Сегодня у меня были действительно хорошие лыжи. Это был хороший опыт, и сейчас я ехала лучше, чем в среду в Лапландии. Вот две зимние гонки, которые я прошла на лыжах», — сказала финская спортсменка в интервью изданию Iltalehti.
Ранее в Лапландии Мякяряйнен пробежала марафон длиной 50 км. Спортсменка заняла третье место, сенсационно опередив звезду женских лыжных гонок Финляндии Кристу Пярмякоски.
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