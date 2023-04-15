Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кайса Мякяряйнен выиграла марафон Юлляс-Леви в Финляндии

Кайса Мякяряйнен выиграла марафон Юлляс-Леви в Финляндии
Аудио-версия:
Комментарии

Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира Кайса Мякяряйнен выиграла лыжный марафон Юлляс-Леви длиной 70 километров, проходивший в Финляндии. Гонка проходила в свободном стиле.

Кайса Мякяряйнен опередила ближайшую преследовательницу на 15 минут. Победное время экс-биатлонистки составило 2:47,45.

«В начале гонки мне даже приходилось тянуть лыжниц, но, если у кого-то скорость лучше, пусть тянут. Затем часть людей упали на спусках из-за броска вперёд. Сегодня у меня были действительно хорошие лыжи. Это был хороший опыт, и сейчас я ехала лучше, чем в среду в Лапландии. Вот две зимние гонки, которые я прошла на лыжах», — сказала финская спортсменка в интервью изданию Iltalehti.

Ранее в Лапландии Мякяряйнен пробежала марафон длиной 50 км. Спортсменка заняла третье место, сенсационно опередив звезду женских лыжных гонок Финляндии Кристу Пярмякоски.

Материалы по теме
Тириль Экхофф вернётся на соревнования ради гонки на Шпицбергене
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023