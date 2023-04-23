Франциска Пройс: проблемы со здоровьем ушли. Жду возможности вернуться к спортивной жизни

Чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о своём восстановлении и заявила, что готова вернуться к работе. Пройс досрочно завершила сезон-2022/2023 из-за травм и болезней.
«После длительного перерыва в спортивных соревнованиях и соцсетях мне вновь захотелось выйти на связь. Последние несколько месяцев преподнесли мне много сюрпризов. Не было плана тренировок, регулярного распорядка дня и гонок. Я просто слушала своё тело. Позволила чувствовать себя истощённой. Я провела много времени с семьёй и друзьями. Бегала на лыжах без мыслей о результате. Это было очень приятное время, которое принесло свои плоды.
К счастью, перерыв возымел должный эффект. Проблемы со здоровьем ушли, и, таким образом, вернулись энергия и желание бороться. Я с нетерпением жду возможности снова вернуться к спортивной жизни со всеми её сложностями. Я многое смогла узнать о своём теле в этот период», — написала Пройс на своей странице в социальных сетях.
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