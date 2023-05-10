Объявлен состав сборной Германии по биатлону на сезон-2023/2024
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Пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) на официальном сайте опубликовала состав национальной команды на сезон-2023/2024.
Женщины:
Ханна Кебингер, София Шнайдер, Ванесса Фойгт, Юлиане Фрювирт, Селина Гротиан, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройс, Анна Вайдель.
Мужчины:
Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Роман Рес, Юстус Штрелов, Лукас Фрацшер, Филипп Хорн, Симон Кайзер, Давид Цобель.
Напомним, ранее 22-летняя биатлонистка Луизе Мюллер объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка раскритиковала руководство сборной Германии за неверное отношение к молодым спортсменам.
Кубок мира по биатлону сезона-2023/2024 пройдёт с 25 ноября 2023 года по 19 марта 2024 года.
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