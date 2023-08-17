«Хотелось бы быстрее туда вернуться». Майгуров — о турнирах в Европе

На пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве, президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос, следит ли он за результатами спортсменов на международной арене.

«Честно, не слежу вообще за подготовкой к международному сезону. За летней подготовкой точно. Зимой, если не онлайн, то буду смотреть результаты. Но мы владеем статистикой по скорости стрельбы и передвижения лидеров. Мы ориентируем наших спортсменов на это. Читаем новости, но не более того. Тенденция сохранится, новые имена будут появляться. Хотелось бы, чтобы в Европе интерес к нашему виду спорта не пропадал. Хотелось бы быстрее туда вернуться.

У нас единицы, буквально пять спортсменов, кто по скорости стрельбы соответствует. Скорость передвижения нам сложно нивелировать. В большей степени ориентируемся на стрельбу», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.