Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский раскрыл цель на сезон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский пообщался с прессой перед началом нового сезона и поделился итогами сборов, а также ожиданиями от предстоящих соревнований. Как отмечает специалист, учебно-тренировочный сбор, проходивший на территории комплекса «Жемчужина Сибири», был традиционным и проходил в модельно-соревновательном режиме. Объединение тренировочных группы Каминского и Сергея Башкирова также показало свою плюсы, заключающиеся в отработке командных действий и оттачивании стрелковых навыков.

Главными задачами на сезон Юрий Каминский считает выступление на Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в феврале в Златоусте. «До этого необходимо проявить себя на Кубке Содружества и чемпионате России», — приводит слова специалиста «Сибинформбюро».

Напомним, первый и единственный лыжероллерный этап Кубка Содружества пройдёт на олимпийском стадионе «Лаура» в Сочи с 7 по 10 сентября.