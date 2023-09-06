Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский раскрыл цель на сезон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский пообщался с прессой перед началом нового сезона и поделился итогами сборов, а также ожиданиями от предстоящих соревнований. Как отмечает специалист, учебно-тренировочный сбор, проходивший на территории комплекса «Жемчужина Сибири», был традиционным и проходил в модельно-соревновательном режиме. Объединение тренировочных группы Каминского и Сергея Башкирова также показало свою плюсы, заключающиеся в отработке командных действий и оттачивании стрелковых навыков.
Главными задачами на сезон Юрий Каминский считает выступление на Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в феврале в Златоусте. «До этого необходимо проявить себя на Кубке Содружества и чемпионате России», — приводит слова специалиста «Сибинформбюро».
Напомним, первый и единственный лыжероллерный этап Кубка Содружества пройдёт на олимпийском стадионе «Лаура» в Сочи с 7 по 10 сентября.
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