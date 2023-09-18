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Майгуров рассказал о биатлонных комплексах в Москве и Санкт-Петербурге

Майгуров рассказал о биатлонных комплексах в Москве и Санкт-Петербурге
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о биатлонных комплексах в Москве и Санкт-Петербурге, а также поделилился информацией о возможных будущих соревнованиях на этих стрельбищах.

«В Питере есть Кавголово. Нет иницативы от питерских властей. Мы сами никому ничего не навязываем. Мы готовы там проводить, но подайте хотя бы заявку.

Что касается Москвы, стрельбища нет, но на территории Московской области в Истринском районе строится стационарное малокалиберное стрельбище. По его завершении, возможно, там будут планироваться те или иные соревнования», — рассказал Майгуров в эфире «Чемпионата».

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