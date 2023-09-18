Майгуров ответил на предложение поменяться местами с Вяльбе

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на гипотетический вызов – поменяться местами с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
«Не задумывался о том, чтобы хотя бы на некоторое время поменяться с Еленой Валерьевной Вяльбе местами. Это скорее вопрос гипотетический и нереальный. Чтобы погрузиться в тот или иной вид спорта, хоть они у нас и родственные, так или иначе нужно время.
Елена Валерьевна уже достаточно долгое время руководит федерацией лыжных гонок, и своей работой она заработала свой авторитет, показала, как можно и как нужно это делать. Вся эта система управления непростая, потому что постоянно идёт работа с людьми, это не просто какие-то механические управленческие решения. У нас каждый регион разный, у каждого свои задачи, проблемы, каждый спортсмен – личность, со многими надо персонально поговорить. И когда у нас меняются руководители, где бы это ни было, в спорте, жизни, не проработав полгода, год – это не идёт на пользу дела», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».
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