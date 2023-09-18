Майгуров заявил, что планируется новое шоу с участием биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР), трёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров рассказал о новом шоу, котороу планируется запустить в ноябре с участием спортсменов сборной.

«‎Мы с Еленой Валерьевной обсуждали разные активности совместно с лыжниками, но пока конкретных решений нет. Что касается биатлона, мы планируем перед каждым нашим зимним этапом Кубка России, Кубка Содружества, чемпионата России в городах-местах проведения делать превью в виде коротких соревнований, но не на стадионе, а в центре города. Это нужно для того, чтобы привлечь местных жителей и новых зрителей на турниры, потому что многие даже не знают, что что-то проходит рядом с ними.

Это идея СБР. Там будут участвовать и спортсмены сборной, и, например, дети местные. Первый пробный шаг будет в Ханты-Мансийске в конце ноября. В каком формате? Не будет дополнительно проложено никакой трассы. Это может быть лазерная стрельба, что-то в таком духе, между спортсменами и местными жителями. Думаю, это будет интересно.

Мы эту историю уже обсудили с заместителем губернатора Еленой Шумаковой. Встречались в офисе СБР с ней на прошлой неделе. Мы получили поддержку, так что будем пробовать. Мы будем пытаться делать это в каждом городе, где будет проходить турнир»‎, — рассказал Майгуров в эфире «‎Чемпионата»‎.