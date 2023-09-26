Кристина Резцова — об общении с мамой: спорт не затрагиваем, у нас разные взгляды на это

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в эстафете Кристина Резцова дала комментарий по поводу своих отношений с мамой Анфисой Резцовой.

«С мамой я общаюсь только как с мамой, не про спорт, а про жизнь. У нас бывают какие-то разногласия, но мы всегда находим общий язык. Спорт мы не затрагиваем, поскольку у нас разные взгляды на это», — сказала Резцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Кристина Резцова была лидером сборной России. В марте текущего года спортсменка родила вторую дочь, которую назвали Полиной. Первая дочь Резцовой и Анисимова, Александра, появилась на свет в феврале 2021 года.

Напомним, в конце марта 58-летняя Анфиса Резцова была госпитализирована с сердечным приступом. Резцова является первой в истории мирового биатлона олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.