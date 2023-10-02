Дарья Виролайнен — о переезде в Финляндию: мы с мамой спорили на этот счёт

Призёр этапов Кубка мира в составе сборной России биатлонистка Дарья Виролайнен, представляющая Финляндию, рассказала о смене спортивного гражданства и о реакции своей мамы, трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. «Мы с мамой очень близки, поэтому ей было сложно понять желание переехать в другую страну. Мы даже спорили на этот счёт, но быстро пришли к согласию», — цитирует биатлонистку YLE.

Старшая дочь Анфисы Резцовой семь лет проживает с семьёй в Финляндии, с 2021 года у Виролайнен двойное гражданство. Она дебютировала на внутренних финских соревнованиях в сентябре 2022 года.

В августе 2023 Международный союз биатлонистов (IBU) официально разрешил Виролайнен представлять Финляндию.