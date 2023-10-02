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Виролайнен — об отношениях с командой Финляндии: приняли меня тепло

Виролайнен — об отношениях с командой Финляндии: приняли меня тепло
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Биатлонистка Дарья Виролайнен, представляющая Финляндию с августа 2023 года, рассказала об обстановке внутри национальной команды и взаимоотношениях с её участниками.

«Чувствую, что в сборной тепло меня приняли. Я не очень хорошо говорю по-фински, но общалась с некоторыми спортсменами. И у меня хорошие отношения с главным тренером Эриком Бартлеттом Кулстадом и президентом ассоциации Калле Ляхдесмяки. В Финляндии биатлонисты сами отвечают за финансирование своей карьеры и поиск спонсоров. В этом смысле спортивная деятельность больше похожа на хобби», – приводит слова биатлонистки YLE.

Также спортсменка отметила разницу жизненного ритма двух стран, сказав, что ей нравится спокойствие и отсутствие суеты. Говорить о политических различиях Виролайнен не стала. «Не хотела бы говорить о политической ситуации – понятно, что ничего хорошего в ней нет, но я спортсмен, а не политик», — добавила она в интервью.

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