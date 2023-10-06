Батманова рассказала, как группа Шашилова съездила на встречи с юными биатлонистами

Российская биатлонистка Анастасия Батманова рассказала, как группа Михаила Шашилова, в которой тренируется спортсменка, съездила на встречи с юными спортсменами в Ижевске. В Удмуртии у группы Шашилова сейчас проходят сборы.

«Сначала мы ездили в село Якшур-Бодья в местную спортшколу. Это километрах в 40 от комплекса Демидова (там тренируется группа Шашилова — Прим. «Чемпионата»). Нам устроили встречу с начинающими лыжниками, ребятам примерно по 8–14 лет.

Нас посадили за столами в актовом зале, было очень волнительно и интересно. Мы классно провели время, отвечая на вопросы и принимая на себя роль важных гостей. Ребята задавали нам вопросы как по лыжным, так и по биатлонным тонкостям: интересовались, как переживаем поражения и поддерживаем ли друг друга в сложные моменты, сколько у каждой из нас пар лыж? У Наташи Шевченко и Ани Грухвиной спрашивали про то, сложно ли было переходить в биатлон.

Лично мне очень понравилось наблюдать за трепетными ответами девочек, все старались искренне поделиться своим опытом и секретами, а Настя Шевченко даже пустила слезу, когда рассказывала свою историю. Впервые видела девчонок в таком амплуа. Было очень интересно, когда они волнуются не только на стрельбе, но и говоря в микрофон.

Когда вернулись в Ижевск, после ужина, была ещё одна встреча с ребятами из местной спортшколы, но на неё уже ходили только екатеринбургские девочки», — приводит слова спортсменки пресс-служба Союза биатлонистов России.