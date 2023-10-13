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Лиза Виттоцци назвала своих главных соперниц в сезоне-2023/2024

Лиза Виттоцци назвала своих главных соперниц в сезоне-2023/2024
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Итальянская биатлонистка, чемпионка мира 2023 года в эстафете и обладательница двух малых кубков в зачёте индивидуальных гонок Лиза Виттоцци назвала своих главных соперниц в сезоне-2023/2024.

«Считается, что соперники год от года одинаковы, но биатлон часто преподносит сюрпризы. Безусловно, самые опасные соперницы — это сёстры Эберг, французские спортсменки, Доротея Вирер, но есть ещё много биатлонисток, способных быть на их уровне, поэтому мне нужно попытаться быть как можно более стабильной в течение сезона. Не ставлю это в качестве главной цели, но это всегда в моих мыслях, хотя я и не хочу быть одержимой этим. Есть Кубок мира, много гонок, где я могу показать результат, думаю, что в каждой гонке у меня есть шанс подняться на подиум», — приводит слова Виттоцци издание «OA sport».

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