Итальянская биатлонистка, чемпионка мира 2023 года в эстафете и обладательница двух малых кубков в зачёте индивидуальных гонок Лиза Виттоцци назвала своих главных соперниц в сезоне-2023/2024.

«Считается, что соперники год от года одинаковы, но биатлон часто преподносит сюрпризы. Безусловно, самые опасные соперницы — это сёстры Эберг, французские спортсменки, Доротея Вирер, но есть ещё много биатлонисток, способных быть на их уровне, поэтому мне нужно попытаться быть как можно более стабильной в течение сезона. Не ставлю это в качестве главной цели, но это всегда в моих мыслях, хотя я и не хочу быть одержимой этим. Есть Кубок мира, много гонок, где я могу показать результат, думаю, что в каждой гонке у меня есть шанс подняться на подиум», — приводит слова Виттоцци издание «OA sport».