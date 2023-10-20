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Зайцева: сил и выдержки родным Анфисы Резцовой — даже не знаю, что сказать

Зайцева: сил и выдержки родным Анфисы Резцовой — даже не знаю, что сказать
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Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006 и 2010), трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева отреагировала на известие о смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась накануне, 19 октября. Ей было 58 лет.

«Очень жаль. Печальная, плохая новость. Даже не знаю, что говорят в такие моменты. Жаль, что люди уходят. Знаю, что она долго болела. Мои соболезнования и пожелания сил всем родным.

Плохо и грустно, когда уходят люди. Желаю справиться с этим горем, хотя с ним справиться трудно. Когда родители живы — мы ещё дети, когда они умирают — уже нет. Очень печально. Сил и выдержки родным», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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