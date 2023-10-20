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Стали известны причины смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой

Стали известны причины смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой
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Стали известны причины смерти трёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой, которая накануне скончалась в возрасте 58 лет.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 15 октября Анфиса Резцова без сознания была доставлена в реанимацию подмосковной больницы. Сегодня, 20 октября, её должны были перевезти в другую клинику, но бывшая спортсменка скончалась накануне, не приходя в сознание. У неё остановилось сердце.

В марте 2023 года у Анфисы Резцовой уже был сердечный приступ: она упала в обморок у себя дома во Владимирской области, после чего её доставили в больницу. Также из-за низкого уровня гемоглобина бывшей спортсменке несколько раз делали донорское переливание крови.

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