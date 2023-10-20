Александр Тихонов — об Анфисе Резцовой: запомнилась и результатами, и своей прямотой

Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на известие о смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась накануне, 19 октября, в реанимации после остановки сердца. Ей было 58 лет.

«Чемпионка Олимпийских игр в двух видах спорта, стала великой спортсменкой и вписала своё имя в историю мирового спорта. Она нарожала достойных детей, ей бы ещё жить и жить. Она запомнилась мне и своими результатами, и своей прямотой, откровенностью — говорила, что Тихонов не должен быть президентом СБР. Но я ей всё прощал — она заслужила говорить то, что считала нужным.

Потом она просила у меня прощения, на что я ей ответил: «Анфиса, я такой же». Её отмечали и критические высказывания в адрес подрастающего поколения, она говорила: «Запомните: чтобы добиться результата, надо тренироваться, а не пахать». Она это всегда подчёркивала. Мои соболезнования её родным и близким», — приводит слова Тихонова ТАСС.