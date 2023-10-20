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Васильев — о Резцовой: Анфиса была необычной, яркой и часто противоречивой

Васильев — о Резцовой: Анфиса была необычной, яркой и часто противоречивой
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на известие о смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась накануне, 19 октября, в реанимации после остановки сердца. Ей было 58 лет.

«Очень неожиданно и жалко. К сожалению, вся жизнь состоит из таких неожиданностей. Анфиса была уникальным человеком, единственной в мире, кому удалось стать олимпийской чемпионкой в разных видах. Это явление для всего спорта, не только для биатлона и лыж. Не знаю, занесена ли она в Книгу рекордов Гиннесса, но должна быть там. Анфиса была необычной, яркой и часто противоречивой. Это, вне всяких сомнений, выдающийся человек. Всегда печально, когда такие люди уходят, тем более так рано. Она оставила громадный след не только в советском и российском спорте, но и в мировом. У нее было чему поучиться», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

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