Светлана Слепцова поддержала Кристину Резцову и Дарью Виролайнен после смерти их матери

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова, комментируя известие о смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, поддержала её дочерей — Кристину Резцову и Дарью Виролайнен.

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась накануне, 19 октября, в реанимации после остановки сердца. Ей было 58 лет.

«Очень и очень жаль… Такая великая биатлонистка, прекрасная мама. Хочу выразить искренние соболезнования семье, Даше и Кристине, им очень тяжело сейчас. Потерять маму очень больно. В прошлом году я сама потеряла маму, знаю, как это непросто. Хочется их поддержать, чтобы они держались вместе.

В своей жизни лично видела Анфису Резцову только раз, она приезжала к нам на Югорский марафон. Мы всегда смотрели её выступления по телевизору, болели за неё. Её выступления были всегда яркими как в биатлоне, так и в лыжах. В двух сложных видах спорта она смогла завоевать высшие награды, она — наша легенда», — приводит слова Слепцовой «Матч ТВ».