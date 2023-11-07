Дмитрий Васильев: в IBU сделали много незаконных вещей

Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988) по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал действия руководства Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российских спортсменов.
«Отстранение наших спортсменов незаконно, пройдёт время, будет дана правовая оценка того, что сделала международная федерация, а сделали они много незаконных вещей. Когда придёт час икс, все сядут за стол переговоров, и мы должны быть готовы. Я понимаю, что норвежцев, большинство из которых больные, будет непросто обыграть», — цитирует Васильева ТАСС.
Напомним, в марте 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены IBU от соревнований из-за ситуации на Украине. Членство национальных федераций в Международном союзе биатлона также было приостановлено.
- 7 ноября 2023
-
12:24
-
11:46
-
10:51
- 6 ноября 2023
-
18:43
- 5 ноября 2023
-
19:44
-
17:55
-
16:20
-
12:25
- 4 ноября 2023
-
04:29
- 3 ноября 2023
-
16:43
-
09:00
- 2 ноября 2023
-
17:55
-
12:14
-
10:38
- 1 ноября 2023
-
13:56
- 31 октября 2023
-
19:50
-
18:57
- 30 октября 2023
-
19:56
-
18:13
-
13:42
- 27 октября 2023
-
21:15
-
16:09
-
15:40
-
12:50
-
12:46
-
12:37
-
12:28
-
11:15
-
10:44
-
10:36
- 26 октября 2023
-
11:43
- 25 октября 2023
-
23:39
- 24 октября 2023
-
21:48
-
19:17
-
17:42