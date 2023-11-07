Дмитрий Васильев: в IBU сделали много незаконных вещей

Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988) по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал действия руководства Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российских спортсменов.

«Отстранение наших спортсменов незаконно, пройдёт время, будет дана правовая оценка того, что сделала международная федерация, а сделали они много незаконных вещей. Когда придёт час икс, все сядут за стол переговоров, и мы должны быть готовы. Я понимаю, что норвежцев, большинство из которых больные, будет непросто обыграть», — цитирует Васильева ТАСС.

Напомним, в марте 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены IBU от соревнований из-за ситуации на Украине. Членство национальных федераций в Международном союзе биатлона также было приостановлено.