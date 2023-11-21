Дарья Виролайнен выступит за сборную Финляндии на этапе Кубка IBU в Контиолахти

Биатлонистка Дарья Виролайнен, представляющая Финляндию с августа 2023 года, попала в состав сборной на Кубок IBU на этап в Контиолахти (Финляндия), сообщается на официальном сайте Ассоциации биатлонистов Финляндии.

Первый этап Кубка IBU по биатлону сезона-2023/2024 в Контиолахти пройдёт с 30 ноября по 3 декабря.

Напомним, Виролайнен, ранее выступавшая за сборную России, сменила спортивное гражданство на финское. Биатлонистка проживает на территории Финляндии с 2016 года, а с 2021 является гражданской страны. Международный союз биатлонистов (IBU) в середине августа разрешил Виролайнен представлять Финляндию на турнирах в сезоне-2023/2024. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.