Поршнев: есть спортсмены, которые могут быть сильнее Латыпова и Халили в прологе

Российский биатлонист Никита Поршнев поделился мнением об отборе участников в пролог в Ханты-Мансийске. Пролог — предстартовые соревнования по лыжному спринту (100 м) или по дуэльной стрельбе раздельно среди мужчин и среди женщин.

«Состязания в новых дисциплинах — очень интересная идея для биатлонистов, она поможет переключиться спортсменам от рутинной борьбы на официальных стартах на более развлекательную программу из детства, тем самым разгружая психологически. Очень рад, что СБР поддержал и вложил свои силы в зародившуюся в прошлом году идею. Также не сомневаюсь, что будет интересно и болельщикам посмотреть, поболеть за своих любимых спортсменов.

Но выскажу своё мнение по поводу участников соревнований. Ведь всего мужчин, выступающих сейчас на Кубке России, около 70, а выбрано всего 16, и всем понятно, что это близкие капитану люди (несмотря на тасовку в процессе жеребьёвки). Не подумайте, что меня это как-то обижает и поэтому я пишу всё это, нет. Меня взяли в команду, но я сам попросил заменить меня на другого спортсмена, более талантливого и жаждущего таких состязаний на каждой тренировке у меня в команде. Лидеры, безусловно, должны быть в картинке для привлечения спонсоров и людей, далёких от нашего вида спорта. Но есть спортсмены, которые могут быть сильнее Латыпова, Халили в стрелковом состязании или в беге на 100-метровой дистанции. Мне кажется, что, если бы дали возможность выбирать тренеру из своей команды в регионах, он бы выставил спортсмена (конечно, желательно конкурентоспособного), которому не хватает мотивации для того, чтобы перешагнуть через себя на обычных стартах Кубка России, или просто дать шанс посоревноваться с лучшими спортсменами в нашей стране в другой дисциплине. Ведь понятное дело, на 10-километровой дистанции ему пока далеко до лидеров, а тут получится обогнать или обстрелять, что даст дополнительную мотивацию для роста. Чем тем спортсменам, которые уже не раз обгоняли и видят в этом только денежное вознаграждение», — написал Поршнев в своих соцсетях.