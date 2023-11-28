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Корнев и Грухвина выиграли первый этап пролога в Ханты-Мансийске

Корнев и Грухвина выиграли первый этап пролога в Ханты-Мансийске
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Российский биатлонист Александр Корнев выиграл пролог в формате лыжного спринта в преддверии этапа Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске. Лучшей среди женщин стала биатлонистка Анна Грухвина.

Результаты лыжного спринта на 100 м. Мужчины

1. Александр Корнев («Дети Александра Пака»).

2. Денис Иродов («Одной правой»).

3. Евгений Емерхонов («Дети Александра Пака»).

Результаты лыжного спринта на 100 м. Женщины

1. Анна Грухвина («Короли тихого часа»).

2. Елизавета Каплина («Чак-Чак Норрис»).

3. Ирина Казакевич («Одной правой»).

Пролог — это предстартовые соревнования, организатором которых является Союз биатлонистов России (СБР). Пролог проходит перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России в восьми городах страны. Биатлонисты соревнуются в составе четырёх команд. Победитель общего зачёта соревнований в конце сезона получит 1 млн рублей.

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