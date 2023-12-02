Дмитрий Васильев: у Поршнева накипело, и он брякнул не подумав

Двукратный олимпийский чемпион в эстафетах Дмитрий Васильев отреагировал на заявление призёра чемпионата мира 2019 года в эстафете Никиты Поршнева о завершении карьеры.

«Это не капризы спортсмена, а излишние эмоции. Бывает, что биатлонист устаёт после тяжёлой подготовки к сезону, а особенно такое бывает, когда его ещё и сопровождают болезни. Накипело, вот Поршнев и брякнул не подумав. Бывает такое. Для меня было странным такое заявление. Казалось бы, отработал весь подготовительный период, бегай в удовольствие, радуйся. А тут такое. Если бы такие слова увидели в конце сезона, можно было бы понять. Но мы уже видим, что информация начинает корректироваться.

Уверен ли я, что Поршнев ещё выступит в этом сезоне? Хотелось бы верить. Посмотрите, какая конкуренция. Где тот же Смольский, который жестил? Где Халили? Выходят ребята, от которых мало кто ожидал результата, тот же Бажин. Приятно смотреть на картинку, борьба идёт на каждом участке. Мы не можем заранее сказать, кто станет победителем этапа. Понятное дело, что есть лидеры: Латыпов, Смольский, Логинов. Всё это говорит о том, что интерес к биатлону не падает, а только растёт», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».