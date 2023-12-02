Немец Наврат выиграл спринт в Эстерсунде, Тарьей Бё — второй, Сёрум — третий

Немецкий биатлонист Филипп Наврат выиграл первую в карьере гонку на этапах Кубка мира. Сегодня, 2 декабря, спортсмен стал победителем спринта в Эстерсунде (Швеция), не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах и показав результат в 24.02,0 минуты. Второе место с отставанием в 18,7 секунды занял трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Олимпийских игр норвежец Тарьей Бё, замкнул тройку лидеров ещё один представитель Норвегии Вебьёрн Сёрум, уступивший Наврату 19,8 секунды. При этом оба норвежских биатлониста также не допустили в гонке ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 24.02,0 (0 промахов).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +18,7 секунды (0).

3. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — +19,8 (0).

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