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Немец Наврат выиграл спринт в Эстерсунде, Тарьей Бё — второй, Сёрум — третий

Немец Наврат выиграл спринт в Эстерсунде, Тарьей Бё — второй, Сёрум — третий
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Немецкий биатлонист Филипп Наврат выиграл первую в карьере гонку на этапах Кубка мира. Сегодня, 2 декабря, спортсмен стал победителем спринта в Эстерсунде (Швеция), не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах и показав результат в 24.02,0 минуты. Второе место с отставанием в 18,7 секунды занял трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Олимпийских игр норвежец Тарьей Бё, замкнул тройку лидеров ещё один представитель Норвегии Вебьёрн Сёрум, уступивший Наврату 19,8 секунды. При этом оба норвежских биатлониста также не допустили в гонке ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
02 декабря 2023, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Филипп Наврат
Германия
24:02.0
2
Тарьей Бё
Норвегия
+18.7
3
Вебьёрн Сёрум
Норвегия
+19.8

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 24.02,0 (0 промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +18,7 секунды (0).
3. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — +19,8 (0).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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