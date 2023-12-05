Пидручный и Джима представят Украину в традиционной «Рождественской гонке»

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Юлия Джима примут участие в ежегодном World Team Challenge, известном также как «Рождественская гонка». Соревнования состоятся 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия) на «Фельтинс-Арене», сообщает Fondo Italia.

Помимо украинцев, стало известно об участии в соревнованиях спортсменов из Швейцарии и Словении. Швейцарскую национальную команду представят Себастьян Штальдер и Эми Басерга, а за словенскую сборную побегут Яков Фак и Полона Клеменчич.

«Рождественская гонка» проходит с 2002 года, в разные годы её победителями становились российские биатлонисты Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, Екатерина Юрлова и Антон Шипулин, Евгения Буртасова и Матвей Елисеев, а также Алексей Волков (в паре с Юрловой).