Впервые с 2004 года немцы лидируют в общем зачёте Кубка мира по биатлону у мужчин и женщин

Немецкие биатлонисты впервые с 2004 года являются обладателями жёлтых маек на Кубке мира после первых трёх гонок сезона. Общий зачёт после первого этапа в Эстерсунде возглавили представители Германии Филипп Наврат и Франциска Пройс.

2 декабря 30-летний немецкий спортсмен стал победителем спринта, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах и показав результат 24.02,0. До этого Наврат ни разу не поднимался на подиум в личных гонках.

3 декабря в гонке преследования Пройс набрала достаточное количество рейтинговых очков, чтобы сохранить за собой первое место в женском общем зачёте Кубка мира.

Последний раз двое немцев лидировали в общем зачёте в начале сезона в 2004 году – это были Свен Фишер и Уши Дизль.