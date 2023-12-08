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Дарья Виролайнен дебютировала за сборную Финляндии на Кубке мира

Дарья Виролайнен дебютировала за сборную Финляндии на Кубке мира
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Экс-россиянка Дарья Виролайнен, с 2023 года представляющая Финляндию, дебютировала на Кубке мира по биатлону в составе финской команды.

Спортсменка стартовала в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе соревнований в Хохфильцене (Австрия) и ушла на дистанцию под 85-м номером. Ранее стало известно, что Виролайнен попала в заявку сборной Финляндии на этапы Кубка мира в Хохфильцене и Ленцерхайде (Швейцария). Последний раз Виролайнен выступала на Кубке мира в составе команды России в сезоне-2017/2018 на этапе в Тюмени.

Напомним, Виролайнен, ранее выступавшая за сборную России, сменила спортивное гражданство на финское. Биатлонистка проживает на территории Финляндии с 2016 года, а с 2021-го является гражданкой этой страны.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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