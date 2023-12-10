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Кубок мира, второй этап, мужчины: во сколько начнётся эстафета, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 10 декабря, в Хохфильцене (Австрия) пройдёт мужская эстафета 4 по 7.5 км в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Начало гонки запланировано на 13:30 мск.

В стартовом протоколе заявлено 20 команд.

Биатлон. Кубок мира, второй этап, Хохфильцен. Эстафета, 4 x 7.5 км. Мужчины.

Стартовый лист

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен)

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе)

3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль)

4. Австрия (Доминик Унтервегер, Давид Комац, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб)

5. Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер)

Кубок мира – 2023/2024 стартовал 25 ноября и завершится 18 марта. Девять этапов соревнований примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Ленцерхайде (Швейцария), Оберхоф (Германия), Рупольдинг (Германия), Антхольц (Италия), Осло-Хольменколлен (Норвегия), Уосатч (США) и Канмор (Канада).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.