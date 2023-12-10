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Кубок мира, второй этап, женщины: во сколько начнётся эстафета, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 10 декабря, в Хохфильцене (Австрия) пройдёт женская эстафета 4 по 6 км, которая закроет программу второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Начало гонки запланировано на 16:15 мск.

В стартовом протоколе заявлено 16 команд.

Биатлон. Кубок мира, второй этап, Хохфильцен. Эстафета, 4 x 6 км. Женщины.

Стартовый лист

1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Марит Скуган, Каролин Оффигстад Кноттен,

Ингрид Ландмарк Тандреволд)

2. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг)

3. Германия (Селина Гротиан, Янина Хеттих, София Шнайдер, Ванесса Фойгт)

4. Швейцария (Эми Басерга, Элиза Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки)

5. Франция (Жилонн Гигонна, Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон)

Кубок мира – 2023/2024 стартовал 25 ноября и завершится 18 марта. Девять этапов соревнований примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Ленцерхайде (Швейцария), Оберхоф (Германия), Рупольдинг (Германия), Антхольц (Италия), Осло-Хольменколлен (Норвегия), Уосатч (США) и Канмор (Канада).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.