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Объявлены составы команд на пролог с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества в Уфе

Стали известны составы команд, которые выступят в прологе с дуэльной стрельбой на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Соревнования пройдут сегодня, 14 декабря. Начало пролога — в 15:00 мск.

«Короли тихого часа»: Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Кристина Резцова, Виктория Сливко.

«Чак-Чак Норрис»: Любовь Калинина, Полина Шевнина, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко.

«Дети Александра Пака»: Екатерина Носкова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов, Роман Ерёмин.

«Одной правой»: Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили.

Напомним, пролог — это предстартовые соревнования, организатором которых является СБР. Пролог проходит перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России в восьми городах страны.