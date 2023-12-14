Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Объявлены составы команд на пролог с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества в Уфе

Объявлены составы команд на пролог с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества в Уфе
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны составы команд, которые выступят в прологе с дуэльной стрельбой на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Соревнования пройдут сегодня, 14 декабря. Начало пролога — в 15:00 мск.

«Короли тихого часа»: Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Кристина Резцова, Виктория Сливко.

«Чак-Чак Норрис»: Любовь Калинина, Полина Шевнина, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко.

«Дети Александра Пака»: Екатерина Носкова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов, Роман Ерёмин.

«Одной правой»: Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили.

Напомним, пролог — это предстартовые соревнования, организатором которых является СБР. Пролог проходит перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России в восьми городах страны.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android