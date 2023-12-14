«Это такая боль, очень неприятно». Антон Бабиков — о соревнованиях в мороз

Российский биатлонист Антон Бабиков, чемпион мира 2017 года в мужской эстафете и четырёхкратный чемпион Европы, поделился мнением о проведении соревнований в сильные морозы.

«Некоторое время назад мы выходили в районе -32 и катались. Где‑то по трассе могло быть -34, но ниже уже на лыжах — нет. Слишком высокая скорость на спуске, и можно прилично пострадать.

Каждый раз, когда у тебя отогреваются руки, это очень больно. У меня и сейчас треснутые ладони. И кожа сходит всегда весной многими слоями в зависимости от того, сколько раз ты отморозил за зиму пальцы. Просто это такая боль: у тебя ломит кости, это очень неприятно. Но ты знаешь, что это продлится минут пять, поэтому терпишь каждый раз, а потом становится так хорошо, что готов хоть без перчаток на улицу выходить.

Мы не лыжники, у нас не так много трасс и стрельб качественных, куда можно было бы взять и быстро перенести соревнования. Что поделать?

В пятницу и выходные уже тепло. Сбудется? Сбудется, однозначно! Сейчас еще Латыпов что‑то нашаманит! Надеюсь, что мы все гонки пробежим и будет очень интересная борьба», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе этап Кубка России по биатлону в Тюмени пришлось отменить из‑за сильных морозов. Второй этап Кубка Содружества стартует в Уфе завтра, 15 декабря.