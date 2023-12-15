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Тамара Дербушева выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе

В Уфе в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км. Лучшей в этой гонке стала российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 22.45,8.

Второе место в спринте заняла представительница Беларуси Анна Сола, допустившая промах и уступившая лидеру 5,0 секунды. Третьей по итогам гонки стала российская биатлонистка Виктория Сливко.

Биатлон. Кубок Содружества, второй этап. Уфа.

Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Тамара Дербушева (Россия) — 22.45,8 (0 промахов).

2. Анна Сола (Беларусь) — отставание 5,0 секунды (1).

3. Виктория Сливко (Россия) +6,2 (0).

4. Анастасия Шевченко (Россия) +11,3 (0).

5. Ирина Казакевич (Россия) +19,0 (2).