Тамара Дербушева выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе

В Уфе в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км. Лучшей в этой гонке стала российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 22.45,8.
Второе место в спринте заняла представительница Беларуси Анна Сола, допустившая промах и уступившая лидеру 5,0 секунды. Третьей по итогам гонки стала российская биатлонистка Виктория Сливко.
Биатлон. Кубок Содружества, второй этап. Уфа.
Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Тамара Дербушева (Россия) — 22.45,8 (0 промахов).
2. Анна Сола (Беларусь) — отставание 5,0 секунды (1).
3. Виктория Сливко (Россия) +6,2 (0).
4. Анастасия Шевченко (Россия) +11,3 (0).
5. Ирина Казакевич (Россия) +19,0 (2).