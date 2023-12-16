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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Прямая трансляция
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Тамара Дербушева стала первой в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе

Тамара Дербушева стала первой в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе
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Завершилась женская гонка преследования на 10 км на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024, который проходит в Уфе. Первой стала российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 31.26,2.

Второе место в гонке преследования заняла россиянка Анастасия Шевченко, прошедшая дистанцию без промахов и уступившая лидеру 19,4 секунды. Третьей по итогам гонки стала российская биатлонистка Ирина Казакевич.

Биатлон. Кубок Содружества, второй этап. Уфа
Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Тамара Дербушева (Россия) — 31.26,2 (1 промах).
2. Анастасия Шевченко (Россия) — отставание 19,4 секунды (0).
3. Ирина Казакевич (Россия) +43,7 (3).
4. Анна Сола (Беларусь) +1.17,3 (5).
5. Виктория Сливко (Россия) +1.28,2 (3).

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