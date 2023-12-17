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Виктория Сливко победила в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества

Виктория Сливко победила в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества
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Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки на 12,5 км, прошедшей в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Уфе. Спортсменка завершила дистанцию с результатом 38.37,3, допустив один промах.

Второе место с отставанием в 12,2 секунды заняла Анастасия Егорова. Третье место у Натальи Гербуловой, отставшей от победительницы на 16,7 секунды.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 2, Уфа
Женщины. 12.5 км Масс-старт
17 декабря 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Россия
38:37.3
2
Анастасия Егорова
Россия
+12.2
3
Наталья Гербулова
Россия
+16.7

Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа.
Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 38.37,3 (1 промах).
2. Анастасия Егорова (Россия) +12,2 (2).
3. Наталья Гербулова (Россия) +16,7 (2).
4. Анастасия Батманова (Россия) +17,2 (0).
5. Ксения Довгая (Россия) +17,5 (1).
6. Анастасия Гореева (Россия) +20,4 (3).

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