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Виктория Сливко победила в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки на 12,5 км, прошедшей в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Уфе. Спортсменка завершила дистанцию с результатом 38.37,3, допустив один промах.

Второе место с отставанием в 12,2 секунды заняла Анастасия Егорова. Третье место у Натальи Гербуловой, отставшей от победительницы на 16,7 секунды.

Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа.

Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 38.37,3 (1 промах).

2. Анастасия Егорова (Россия) +12,2 (2).

3. Наталья Гербулова (Россия) +16,7 (2).

4. Анастасия Батманова (Россия) +17,2 (0).

5. Ксения Довгая (Россия) +17,5 (1).

6. Анастасия Гореева (Россия) +20,4 (3).