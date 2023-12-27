Финка Мякяряйнен провела рождество на биатлонной трассе

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен провела Рождество, преодолевая дистанцию 50 км. В своих социальных сетях Мякяряйнен выложила фото заснеженной трассы. Об этом сообщает Iltalehti.

Мякяряйнен удалось пройти дистанцию за два часа 55 минут.

Напомним, что биатлонистка закончила свою карьеру в профессиональном спорте в 2020 году. Однако не перестала активно заниматься спортом. В 2022 году она выиграла стокилометровую гонку в Иордании, а осенью 2023 она одержала победу в «Удивительной гонке» вместе с Мари Эдер. Мякяряйнен продолжает поддерживать спортивную форму и преодолевать длинные дистанции.

Карьеру она начала в 2003 году и к ее завершению стала обладательницей трёх Кубков мира и двукратной чемпионкой Финляндии.