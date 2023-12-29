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Биатлонистка из Италии Доротея Вирер пропустит этап КМ в Оберхофе

Биатлонистка из Италии Доротея Вирер пропустит этап КМ в Оберхофе
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С 4 по 7 января в Обрехофе (Германия) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер пропустит его. Об этом сообщает Итальянская федерация зимних видов спорта.

Ранее Вирер не выступала в двух гонках на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в швейцарском Ленцерхайде. Это было связано с болезнью. Сейчас, оправившись от болезни, биатлонистка совместно с тренерским штабом приняла решение, что она усилит тренировки и представит Италию в дальнейших соревнованиях.

Всего на этапе в Обрехофе от Италии будут выступать 11 человек. Это шесть женщин: Ханна Аухенталлер, Лиза Виттоцци, Самуэла Комола, Ребекка Пасслер, Микела Каррара и Беатриче Трабукки — и пять мужчин: Дидье Биона, Элия Дзени, Томмазо Джакомель, Патрик Браунхофер и Лукас Хофер.

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