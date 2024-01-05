Каюмова стала лучшей в спринте на этапе Кубка Содружества, Сливко — вне топ-8

В Раубичах (Беларусь) завершился женский спринт в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Победу в этой гонке одержала российская биатлонистка Валерия Каюмова. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 22.18,1.

Второе место заняла россиянка Тамара Дербушева, которая не промахнулась и уступила лидеру 4,6 секунды. Третьей стала российская биатлонистка Анастасия Гореева. Лидер общего зачёта соревнований Виктория Сливко допустила два промаха и финишировала на 12-м месте.

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Валерия Каюмова (Россия) — 22.18,1 (1 промах).

2. Тамара Дербушева (Россия) — отставание 4,6 секунды (0).

3. Анастасия Гореева (Россия) +9,9 (1).