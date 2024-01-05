Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Каюмова стала лучшей в спринте на этапе Кубка Содружества, Сливко — вне топ-8

Каюмова стала лучшей в спринте на этапе Кубка Содружества, Сливко — вне топ-8
Аудио-версия:
Комментарии

В Раубичах (Беларусь) завершился женский спринт в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Победу в этой гонке одержала российская биатлонистка Валерия Каюмова. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 22.18,1.

Второе место заняла россиянка Тамара Дербушева, которая не промахнулась и уступила лидеру 4,6 секунды. Третьей стала российская биатлонистка Анастасия Гореева. Лидер общего зачёта соревнований Виктория Сливко допустила два промаха и финишировала на 12-м месте.

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Валерия Каюмова (Россия) — 22.18,1 (1 промах).
2. Тамара Дербушева (Россия) — отставание 4,6 секунды (0).
3. Анастасия Гореева (Россия) +9,9 (1).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 3, Раубичи
Женщины. Спринт 7.5 км
05 января 2024, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Валерия Каюмова
Россия
22:18.1
2
Тамара Дербушева
Россия
+4.6
3
Анастасия Гореева
Россия
+9.9
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android