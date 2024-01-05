Жюстин Бреза-Буше победила в женском спринте и продлила серию побед на КМ

В Оберхофе (Германия) завершился женский спринт на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победителем в этой гонке стала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше. Спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию за 22:43.0.

Серия побед Бреза-Буше началась еще со спринта в Ленцерхайде (Швейцария), где она не допустила ни одного промаха. В остальных гонках этого этапа французская биатлонистка тоже приходила первой. После лидерства в Оберхофе на счету спортсменки четыре победы подряд.

Второе место заняла немка Франциска Пройс, не допустившая ни одного промаха биатлонистка завершила дистанцию с отставанием в +4,4 секунды. Тройку призёров замкнула еще одна француженка Софи Шово. Она отстала от серебряного призёра всего на 0,2 секунды. Ближе всего к лидерам удалось подобраться шведке Анне Магнуссон, она заняла четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 7,5 км. Женщины.

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22:43.0 (2 ).

2. Франциска Пройс (Норвегия) — +4,4 секунды (0).

3. Софи Шово (Франция) +4,6 (1).

4. Анна Магнуссон (Швеция) +17,6 (0).

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