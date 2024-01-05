Видео победы Жюстин Бреза-Буше. Француженка продлила серию побед до четырёх

Сегодня, 5 января, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в Оберхофе (Германия), состоялся женский спринт 7,5 км. Победила в нём французская биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018 Жюстин Бреза-Буше, которая по ходу гонки промахнулась два раза и пришла с результатом 22:43.0. Для француженки эта победа стала четвёртой подряд в этом сезоне.

Второе место с отставанием от лидера в 4,4 секунды заняла немка Франциска Пройс, замкнула тройку лидеров ещё одна француженка Софи Шово (+4,6). На счету Пройс нет ни одного промаха, а вот Шово промахнулась один раз на втором рубеже.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победного для Жюстин Бреза-Буше спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.