Экс-президенту IBU грозит до 10 лет лишения свободы, но срок могут сократить

Бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андреса Бессберга обвинили в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Бессберг предстанет перед окружным судом Бускеруда (Норвегия) на следующей неделе. Ему предстоит отстаивать свою невиновность на протяжении пяти недель. Об этом сообщает VG.

Стало известно, что одним из основных доказательств вины экс-президента станут записи его телефонных разговоров, которые, по словам адвоката Джонатана Тейлора, являются компрометирующими.

Отметим, что норвежская и австрийская полиция заинтересовалась резиденцией Бессберга в 2018 году. Оперативная группа во главе с Тейлором изучила около 70 000 документов, причастных к делу 77-летнего экс-президента, обвиняемого в коррупции.

По итогу проведённого расследования английский адвокат предоставил отчёт на 220 страниц обо всей деятельности Брессберга. Известно, что президент IBU переизбирался на своё место снова и снова и контролировал совет Международного союза биатлонистов совместно со своими союзниками. По словам Тейлора, по прослушанным разговорам удалось выяснить, что Брессберг вёл распутный образ жизни и поддерживал связь с российскими спортивными лидерами.

Адвокат экс-президента Кристиан Хьорт назвал отчёт Тейлора недостаточным доказательством вины. Максимальный срок для такого преступления — это 10 лет лишения свободы, однако прокуроры будут требовать сокращения срока.