Шевченко выиграла пасьют на 3-м этапе Кубка Содружества по биатлону

В Раубичах (Беларусь) прошла женская гонка преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Победительницей пасьюта стала российская биатлонистка Наталия Шевченко, финишировавшая с флагом. Второй к финишу пришла россиянка Наталья Гербулова (+16,2 секунды; 0 промахов). Тройку призёров замкнула представительница России Тамара Дербушева (+21,4; 3 промаха).

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам прошедшей ранее спринтерской гонки.

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи. Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Наталия Шевченко – 30.55,1 (1 промах).

2. Наталья Гербулова +16,2 (0).

3. Тамара Дербушева +21,4 (3).

В воскресенье на этапе в Раубичах пройдут мужской и женский масс‑старты.