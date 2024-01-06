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Женщины. 10 км Гонка преследования
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Шевченко выиграла пасьют на 3-м этапе Кубка Содружества по биатлону

Шевченко выиграла пасьют на 3-м этапе Кубка Содружества по биатлону
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В Раубичах (Беларусь) прошла женская гонка преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Победительницей пасьюта стала российская биатлонистка Наталия Шевченко, финишировавшая с флагом. Второй к финишу пришла россиянка Наталья Гербулова (+16,2 секунды; 0 промахов). Тройку призёров замкнула представительница России Тамара Дербушева (+21,4; 3 промаха).

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам прошедшей ранее спринтерской гонки.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 3, Раубичи
Женщины. Гонка преследования 10 км
06 января 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
30:55.1
2
Наталья Гербулова
Россия
+16.2
3
Тамара Дербушева
Россия
+21.4

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи. Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Наталия Шевченко – 30.55,1 (1 промах).

2. Наталья Гербулова +16,2 (0).

3. Тамара Дербушева +21,4 (3).

В воскресенье на этапе в Раубичах пройдут мужской и женский масс‑старты.

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