«Я знал, что она в очень хорошей форме». Каюмов — о победе жены в Раубичах

Биатлонист Рустам Каюмов прокомментировал победу своей жены Валерии Каюмовой на спринте 7,5 км на Кубке Содружества в Раубичах (Беларусь). Он заявил, что понимал высокий уровень подготовки биатлонистки.

«Победа Валерии в первый день этапа меня не сильно удивила, я знал, что она в очень хорошей форме. Это было видно уже во время подготовки к этим стартам. Ей нужно было лишь стрелять достаточно хорошо: ноль или один промах, и она была бы на призовом месте в спринте. В остальных гонках, понятное дело, тяжелее.

Победу Валерии пока не праздновали (улыбается). Но сегодня у нас пересадка девять часов в Москве. Вот и будем сидеть чай пить — праздновать.

Я бы не назвал себя тренером. Я просто корректирую планы для себя и для Валерии. Мы уже люди взрослые, понимаем, где нужно прибавить, где убавить, где конкретно готовиться к какому-то старту. Но я никогда не рассматривал возможность быть тренером, меня к этому не тянет. Может быть, работать с одним-двумя спортсменами я смогу, но с целым коллективом довольно сложно», — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, Каюмова финишировала с результатом 22.18,1. Российские спортсменки не пропустили белорусок даже в топ-15 на этой дистанции.