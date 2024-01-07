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Белоруска Анна Сола выиграла масс-старт на 3-м этапе Кубка Содружества

Белоруска Анна Сола выиграла масс-старт на 3-м этапе Кубка Содружества
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Сегодня, 7 января, прошёл женский масс-старт на 12,5 км на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Победу одержала белорусская биатлонистка Анна Сола, россиянки Тамара Дербушева и Елизавета Каплина завоевали второе и третье место соответственно.

Сола вырвалась вперёд в начале дистанции и преодолела ее с результатом 33:13.2 и тремя промахами. Дербушева отстала от лидера всего на 5,3 секунды. Замкнула тройку призёров биатлонистка Каплина, она отстала от белоруски на 15,8 секунд.

Напомним, что это на третьем этапе Кубка Содружества белорусским спортсменкам еще не удавалось подняться на пьедестал почёта ни на одной из дистанций. Следующей по результатам масс-старта белоруской стала Дарья Кудаева, финишировавшая на 13-м месте.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 3, Раубичи
Женщины. Масс-старт 12.5 км
07 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
33:13.2
2
Тамара Дербушева
Россия
+5.3
3
Елизавета Каплина
Россия
+15.8
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