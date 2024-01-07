«Это не уровень Кубка мира». Майгуров — об организации этапа в Оберхофе

Президент Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров высказался об уровне подготовки соревнований четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Майгуров заявил, что у организаторов есть недоработки.

«За происходящим на этапе Кубка мира в Оберхофе слежу по минимуму. Происходящее в Оберхофе сейчас не является каким-то сюрпризом. Там в плане погоды всегда сложно. А что касается снега, то, наверное, это недоработка организаторов, потому что запас можно было сделать, если захотеть. Может быть, какие-то другие у них сложности, но та картинка, которую мы видели, — это не уровень Кубка мира» — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты не могут принимать участие в соревнованиях международного уровня по решению Международного союза биатлонистов.